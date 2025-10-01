Sumud Filosu alarma geçti: Aktivistler son dakika gelişmelerini paylaştı

Dünya bu yolculuğu takip ediyor...

Dünyanın yakından takip ettiği Küresel Sumud Filosu'ndan geçtiğimiz dakikalarda korkutan haberler geldi.

Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nun yolculuğunda, gergin anlar kayda geçiyor.

SUMUD FİLOSU’NDA SALDIRI ALARMI VERİLDİ

Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Aktivist Dilek Tekocak, yaşanan gelişmeye ilişkin CNN Türk’e konuştu.

Canlı bağlantı ile açıklamalarda bulunan Tekocak, Gazze Filosu’nun alarm durumuna geçtiğini aktardı.

"10 DAKİKALIK MESAFEDE 12 TANE GEMİ OLDUĞU SÖYLENDİ"

Tekocak, şu sözleri sarf etti:

Önümüzdeki 10 dakikalık mesafede 12 tane gemi olduğu söylendi. Sabaha karşı taciz edilmiştik. Üzerimizde çok sayıda dron var. Bir müdahale olmasına karşı Sumud Filosu'nun tamamı alarm durumundayız.

"HERHANGİ BİR MÜDAHALE OLURSA BİR MUKAVEMET GÖSTERMEYECEĞİZ. PASİF DİRENİŞ GÖSTERECEĞİZ"

Şu an hiçbirimizde korku yok. Teyakkuz halindeyiz. Silahsızız, sivil bir inisiyatifiz. Herhangi bir müdahale olursa bir mukavemet göstermeyeceğiz, pasif direniş göstereceğiz. Şu an güvertelerde can yeleklerimiz üzerimizde bekliyoruz.

"İSTANBUL'DAKİ VATANDAŞLARI ABD KONSOLOSLUĞUNUN ÖNÜNDE TOPLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Bize bir müdahale olursa tüm insanları şehirlerindeki en büyük meydanlara, İstanbul’daki vatandaşları ise ABD konsolosluğunun önünde toplanmaya davet ediyorum. Dünyanın her yerindeki vicdanlı insanların da bir Sumud Filosu yolcusu olduğunu biliyoruz. O yüzden filoya bir müdahale olursa Gazze’yi ve Sumud’u gündemde tutmanızı istiyoruz.

AKTİVİST DAŞKIRAN: "BİZİ ENGELLEMEK İÇİN HİZAYA DİZİLMİŞLER"

Filodaki bir diğer Aktivist Davut Daşkıran ise yaşananları şu sözler ile aktardı:

Şu anda birkaç mil önümüzdeki 12 gemi karaya çekildi. Bizi engellemek için hizaya dizilmişler. Bizi bekliyorlar. Muhtemelen bir set çekme durumundalar. Bizi belki de bir müddet bu şekilde engelleyip tüm gemilerimizin bir araya gelmesini istiyor olabilirler. Bir araya geldikten sonra müdahale edebilirler. Şu anda net bir şey yok.

"BU GECE ASKERİ BİR MÜDAHALE BEKLİYORUZ"