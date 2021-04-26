Sunday Express: İngiltere, KKTC'yi tanıyabilir

Sunday Express, İngiliz hükümetinin KKTC'yi devlet olarak tanımaya hazırlandığını iddia etti.

Sunday Express gazetesi uluslararası gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı.

Gazetenin haberine göre, İngiliz hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) devlet olarak tanımaya hazırlanıyor.

Gazetenin önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Cenevre görüşmesi öncesinde bu iddiayı ortaya atması da dikkat çekti. Habere göre uzun yıllardır çözüme muhtaç ada sorunu için İngiltere elini taşın altına sokmaya hazır.

"TARAFSIZ GÖZLE YAKLAŞABİLİRİZ"

Brexit ayrılığının ardından Avrupa Birliği'nden bağmsız hareket etme konusunda istekli olan hükümet, Kıbrıs için, "Hem Rumlara hem de Türklere tarafsız bir gözle yaklaşabilir" anlayışı ile hareket etmek istiyor.

Diğer yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı adada iki devletli çözüm planının arkasında durmaya çağırdı.

Bu tanınma gerçekleşirse KKTC vatandaşları İngiltere'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirebilecek. Ayrıca adaya turistik gezi düzenlemek isteyen İngiliz vatandaşlar da kolayca uçuşlar yapabilecekler.