Suriye Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye-ABD Ortak Açıklaması yapıldı

AA

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından, Türkiye-ABD ortak açıklaması yapıldı.

"TÜRKİYE VE ABD, SURİYE'DE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMA KONUSUNDA KARARLI"

Açıklamada, Türkiye ve ABD, Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda işbirliğinin ve koordinasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koydukları çerçevede arttırmaya kararlı olduğu belirtildi.

ABD'nin, Suriye Çalışma Grubu'nun yeni turu için Türk heyetine Washington D.C.'de ev sahipliği yaptığı hatırlatılan açıklamada, Türkiye ve ABD'nin kurumlar arası heyetlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau'nun başkanlık ettiği kaydedildi.

"BARIŞIK BİR SURİYE VİZYONUNU PAYLAŞMAKTALAR"

Açıklamada, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ın da toplantıya katıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: