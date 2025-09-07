Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, eşini mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı

Suriye'de yeni döneme geçiş sürüyor.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara oldu.

Uluslararası arenada ılımlı tavrı ile bilinen Şara, adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok liderle diplomatik temaslarda bulunan Şara, bu kez başka bir olayla gündeme geldi.

EŞİNİN MEZUNİYETİNE KATILDI

Ahmed Şara, eşi Latife Durubi’nin, İdlib Üniversitesi Edebiyat ve Beşerî Bilimler Fakültesi’ndeki mezuniyet törenine katıldı.

Şara, eşine plaketini bizzat kendisi takdim ederken ikili, sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

EMİNE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Latife Durubi, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Emine Erdoğan, "Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum." ifadelerini kullanmıştı.