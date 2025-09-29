Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu marjında bazı temaslarda bulundu.

Şara bu kapsamda, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Steven Lauder ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İSRAİL İLE SURİYE ARASINDAKİ NORMALLEŞME ELE ALINDI

Lauder, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, BM'nin 80. Genel Kurulu marjında New York’ta bir hafta önce Cumhurbaşkanı Şara ile gerçekleştirdiği ilk görüşmenin, İsrail ile Suriye arasındaki normalleşme konusunda "son derece olumlu" geçtiğini belirtti.

BM'DE UZUN ZAMAN SONRA BİR İLK

Şara, BM Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılarak 1967'de görev alan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana Birleşmiş Milletler'de konuşma yapan ilk Suriye Cumhurbaşkanı olmuştu.