Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye rezil suçlama

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, BM Genel Kurulu'nda Türkiye’ye yönelik hadsiz ithamlarda bulundu. Muallim, Türkiye’nin "bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini" söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarda bulundu.

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Muallim, Türkiye'nin politikalarının bölge için bir tehdit olduğunu ve durdurulması gerektiğini iddia ederek, "Mevcut Türk rejimi uluslararası hukukta haydut, kanun dışı bir rejim haline geldi. Tüm bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden politikaları ve eylemleri durdurulmalı." dedi.

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SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI MUALLİM'DEN AKLA MANTIĞA SIĞMAYAN SUÇLAMALAR

Yıllardır savaşın, kaosun ve şiddetin bitmediği Suriye'nin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, suçlamalarına devam ederken, BM konuşmalarında alışılmadık ölçüde sert bir dil kullamasıyla da şaşkına uğrattı.

Türkiye'yi bölgedeki terörün ana sponsoru olmak gibi bir suçlamayla itham eden Muallim, Türkiye'nin El Nusra ve ona bağlı birliklere lojistik ve ekonomik destek sağladığını iddia etti.

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Suriye Dışişleri Bakanı Muallim'in suçlamalarına yanıt veren Türkiye'nin BM'deki temsilciği, "Suriye rejiminin gülünç suçlamalarla dolu ifadelerinin tümden reddedildiğini" duyurdu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Türk temsilciliği yetkilisi, "Meşruiyetini uzun süre önce kaybetmiş olan katil Suriye rejimi Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısını, gerçekleri saptırmak için kötüye kullanmaya devam ediyor" dedi.

"Suriye rejimi, Suriye'de yaşayan milyonlarca insanın ölümünden, sakat kalmasından, kaçırılmasından, kaybolmasından ve açlıktan sorumludur" diyen yetkili, "Suriye'nin insanlığa karşı işlediği suçlar, uluslararası insan hakları ihlalleri ve savaş suçları sayısız BM raporu ile belgelenmiştir" ifadesini kullandı.