Suriye ile Lübnan arasındaki sınırları belirlemeye dair bir anlaşma imzalandı

AA

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Cidde kenti, Suriye ve Lübnan savunma bakanlarının liderlik ettiği bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile Lübnan Savunma Bakanı Michel Menassa'nın başkanlığındaki heyetler toplantısına, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman da katıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA SINIRLAR BELİRLENDİ

Suriye ile Lübnan arasında güvenlik ve istikrarı güçlendirme yönündeki ortak konuların ele alındığı toplantıda, "iki ülke arasındaki sınırları belirlemeye dair stratejik öneme sahip" bir anlaşma imzalandı.

İki ülke arasında çeşitli alanları kapsayan hukuki ve ihtisas komitelerinin oluşturulmasını da içeren anlaşma, sınır hattında olabilecek gelişmeler başta olmak üzere Suriye ile Lübnan arasındaki güvenlik ve askeri zorluklara karşı koordinasyon mekanizmasını aktif hale getirmeyi de kapsıyor.

MUTABIK KALDILAR

Suriye ve Lübnan savunma bakanları ayrıca, ileride Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

SPA haberinde, Suudi Arabistan'ın Suriye ve Lübnan'da istikrara her türlü desteği verdiğine vurgu yapıldı.

Lübnan, 2011 yılında İsrail ve Suriye ile deniz sınırlarını tek taraflı olarak çizme girişiminde bulunmuştu.

Ancak o zamanki Şam yönetimi, Lübnan'ın bu adımına karşı Birleşmiş Milletler'e başvurarak itiraz etmiş ve konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir adım atılmamıştı.

LÜBNAN-SURİYE SINIRINDA YAŞANAN SON OLAYLAR

Suriye resmi ajansı SANA'nın, 16 Mart'ta Savunma Bakanlığı Medya Ofisine dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti.

Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları Suriyeli askerleri infaz ettikleri aktarılmıştı.

Hizbullah ise Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmıştı.

Suriye ve Lübnan savunma bakanları, 17 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ateşkes ve sınır hattında gerilimi önleme konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

İki ülkenin savunma bakanları, 26 Mart'ta Şam'da sınırla ilgili bir görüşme gerçekleştireceklerdi ancak Suriye'nin talebi üzerine söz konusu görüşmenin ertelendiği belirtilmişti.