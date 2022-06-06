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    Suriye Milli Ordusu komutanına, EYP'li saldırı düzenlendi

    Azez’de, Suriye Milli Ordusu komutanlarından Asefte Şemal ve 2 çocuğu, aracına yerleştirilen EYP’nin uzaktan infilak ettirilmesi ile yaralandı.
    • 06.06.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 13:57
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    Suriye Milli Ordusu komutanına, EYP'li saldırı düzenlendi

    Terör ile mücadele kapsamında Suriye’de yeni bir operasyon ihtimali konuşulurken Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanının aracı, Azez ilçe merkezinde ev yapımı paylayıcı (EYP) ile hedef alındı.

    Bugün öğle saatlerinde, evinden çıkan SMO bileşenlerinden Asefte Şemal grubu komutanlarından Abi Necim’in aracına önceden yerleştirilen EYP, uzaktan infilak ettirildi.

    O sırada evden çıkmakta olan Necim ile yanındaki 2 çocuğu, saldırıyı yaralı olarak atlattı.

    DHA’nın haberine göre; yaralılar, patlama sesiyle bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Siviller bölgeden uzaklaştırıldı

    Öte yandan, patlama sonrası araç hurdaya döndü. Yerel güvenlik güçleri, sivilleri bölgeden uzaklaştırarak bölgede başka patlayıcı olup olmadığını kontrol etti.

    Suriye Milli Ordusu komutanına, EYP li saldırı düzenlendi #1

    Saldırı ihtimaline karşı önlemler artırıldı

    Yapılan çalışmada başka patlayıcıya rastlanmazken, SMO komutanlarının bulunduğu bölgeler ile halkın yoğun olduğu alanlarda olası saldırı ihtimaline karşın önlemler artırıldı.

    Yerel güvenlik güçleri, PKK/YPG’li teröristlerce gerçekleştirilen saldırının faillerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını da sürdürüyor.

    Suriye Milli Ordusu komutanına, EYP li saldırı düzenlendi #2

    Suriye Milli Ordusu komutanına, EYP li saldırı düzenlendi #3


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