Suriye ordusundan SDG’ye yönelik 50 bin askerlik harekât planı

Suriye ordusunun, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren terör örgütü SDG’ye yönelik büyük bir saldırı planı hazırlığında olduğu ileri bildirildi.

The National’a konuşan kaynaklar, ABD’nin onay vermesi halinde bölgede yeniden ciddi bir hareketlilik yaşanacağını aktardı.

Palmira yakınlarında konuşlanan yaklaşık 50 bin kişilik Suriye ordusu, SDG’nin kontrol ettiği kentleri Şam yönetimine teslim etmemesi durumunda harekete geçecek. Planlanan operasyon kapsamında, ordunun özellikle Rakka ve Deyrizor vilayetlerini hedef aldığı öne sürüldü.

OPERASYON İÇİN 'ABD ONAYI' ŞARTI

Suriye'de hassas bir güvenlik pozisyonunda bulunan kaynaklardan biri, saldırının "Amerikan yeşil ışığı olmadan" devam etmeyeceğini söyledi.

The National’ın Ortadoğu muhabiri Halid Yacoub Oweis’in haberinde "İsrail’in geçen ay güneydeki Süveyda olayları sırasında yaptığı gibi Şam’ı bombalamaması sağlanmalı" ifadesi yer aldı.

SURİYE'DE YENİ HAREKETLİLİK

Suriye ordusunun bölgedeki Arap aşiretlerine olan desteğine güvendikleri de haberde yer alırken ülkedeki iç savaş sırasında Rusya, İran, Türkiye ve ABD'nin kendi nüfuz bölgelerini kurduklarını, Suriye'de ise yalnızca Türk ve Amerikan birlikleri kaldığını belirterek Rus birliklerinin iki ana üste konuşlandırıldığı hatırlatıldı.

Suriye’de tahmini 20.000 kişilik Türk gücünün çoğu SDG bölgelerinin yakınında konuşlanırken, 1.000 Amerikan askeri çoğunlukla SDG topraklarındaki üslerde yer aldığı ifade edildi.

ABD İLE NORMALLEŞME BAŞLAMIŞTI

Haberde, Mart ayında SDG'yi Suriye ordusuna entegre etmek için bir anlaşma imzalandığı, sonrasında ise ilişkiler bozulduğunu belirten Oweis, ABD ile Şam yönetiminin ise Mayıs ayında Suudi Arabistan ve Türkiye’nin teşvikiyle yeniden normalleşmeye başladığını belirtti.

EKİM İÇİN TARİH VERİLDİ

Öte yandan Suriye ordusunun SDG’ye yönelik saldırı planını ekim ayında planlandığı, saldırı için Rasafah'ın çöl bölgelerinde, Palmira'yı Rakka'ya bağlayan yol üzerinde ve Palmira'yı Deyrizor'a bağlayan Sukhnah'da hazırlık yapıldığını söyledi.