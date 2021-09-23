Suriye rejiminden Türk askeri varlığı hakkında küstah sözler

Rejimin Dışişleri Bakanı Mikdad, Suriye'nin kuzeyinde sükuneti sağlayan Türk askerinin varlığından rahatsız oldu. Mikdad, "Askerler geri çekilmeli" dedi.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla Türkiye, Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizledi.

Oluşturulmak istenen "terör koridoru" planlarını bozan Türk askeri, Suriye halkına bölgede güvenli yaşam sunuyor.

TÜRKİYE BÖLGEDE HUZURU SAĞLADI

Operasyonların ardından bölgede sağlanan huzur ise teröristler tarafından bozulmaya çalışılıyor.

Tüm bu gerçekleri görmezden Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığı hakkında küstah sözler sarfetti.

REJİM: TÜRKİYE DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ

Mikdad, İdlib'de gerilimin arttığını ve bunun kaynağının Türkiye olduğunu iddia etti.

Rejimin bakanı, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Türkiye'yi "işgalci" gibi göstermeye çalışarak, "Derhal geri çekilmeliler. Uluslararası toplum, Suriye'nin ülkenin kuzeyindeki işgal altındaki toprakların kurtarılmasına yönelik çabaları desteklemeli." dedi.