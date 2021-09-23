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- Suriye rejiminden Türk askeri varlığı hakkında küstah sözler
Suriye rejiminden Türk askeri varlığı hakkında küstah sözler
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 12:01
- Güncelleme : 23.09.2021 - 12:01
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla Türkiye, Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizledi.
Oluşturulmak istenen "terör koridoru" planlarını bozan Türk askeri, Suriye halkına bölgede güvenli yaşam sunuyor.
TÜRKİYE BÖLGEDE HUZURU SAĞLADI
Operasyonların ardından bölgede sağlanan huzur ise teröristler tarafından bozulmaya çalışılıyor.
Tüm bu gerçekleri görmezden Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığı hakkında küstah sözler sarfetti.
REJİM: TÜRKİYE DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ
Mikdad, İdlib'de gerilimin arttığını ve bunun kaynağının Türkiye olduğunu iddia etti.
Rejimin bakanı, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Türkiye'yi "işgalci" gibi göstermeye çalışarak, "Derhal geri çekilmeliler. Uluslararası toplum, Suriye'nin ülkenin kuzeyindeki işgal altındaki toprakların kurtarılmasına yönelik çabaları desteklemeli." dedi.