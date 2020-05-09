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    Suriye sınırında 21 mayın tespit edildi

    Çobanbey Hudut Karakolu bölgesinde M-14 antipersonel mayınları bulundu.
    • AA
    • 09.05.2020 - 14:31
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    Suriye sınırında 21 mayın tespit edildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk alanında 21 antipersonel mayınının belirlendiğini bildirdi.

    ANTİPERSONEL MAYINLAR TESPİT EDİLDİ

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında 21 M-14 antipersonel mayını tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

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