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- Suriye sınırında 21 mayın tespit edildi
Suriye sınırında 21 mayın tespit edildi
Çobanbey Hudut Karakolu bölgesinde M-14 antipersonel mayınları bulundu.
- AA
- 09.05.2020 - 14:31
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk alanında 21 antipersonel mayınının belirlendiğini bildirdi.
ANTİPERSONEL MAYINLAR TESPİT EDİLDİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında 21 M-14 antipersonel mayını tespit edildi." ifadesi kullanıldı.