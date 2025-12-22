Abone ol: Google News

Suriye, ülkenin doğusunda uçaksavar füzeleri ele geçirildi

Suriye İçişleri Bakanlığı, Deyrizor ilinin Bukemal bölgesinde düzenlenen operasyonda ülke dışına kaçırılmak üzere saklanmış SAM-7 tipi uçaksavar füzelerinin ele geçirildiğini duyurdu.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 14:13
Suriye, ülkenin doğusunda uçaksavar füzeleri ele geçirildi
  • Suriye İçişleri Bakanlığı, Bukemal bölgesinde saklanmış SAM-7 füzelerinin ele geçirildiğini açıkladı.
  • Füzelerin ülke dışına kaçırılmak istendiği bilgisi ile operasyon yapıldı.
  • Soruşturma devam ediyor ve şüpheliler aranıyor.

12 yıllık iç savaş milyonlarca ölü yaralı, milyarlarca mühimmat kullanıldı, son bir yıldır istikrar var silahlar sustu ama her yerde silahlar ve savaşın izleri var...

KAÇIRILACAK UÇAKSAVARLAR ELE GEÇİRİLDİ

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bukemal İç Güvenlik Müdürlüğünün, ülke dışına kaçırılmak üzere hazırlanan füzelerle ilgili alınan istihbarat doğrultusunda düzenlediği operasyonda, çok sayıda SAM-7 tipi uçaksavar füzelerinin ele geçirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, olayla bağlantılı kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Dünya Haberleri