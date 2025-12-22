Suriye, ülkenin doğusunda uçaksavar füzeleri ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

12 yıllık iç savaş milyonlarca ölü yaralı, milyarlarca mühimmat kullanıldı, son bir yıldır istikrar var silahlar sustu ama her yerde silahlar ve savaşın izleri var...

KAÇIRILACAK UÇAKSAVARLAR ELE GEÇİRİLDİ

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bukemal İç Güvenlik Müdürlüğünün, ülke dışına kaçırılmak üzere hazırlanan füzelerle ilgili alınan istihbarat doğrultusunda düzenlediği operasyonda, çok sayıda SAM-7 tipi uçaksavar füzelerinin ele geçirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, olayla bağlantılı kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.