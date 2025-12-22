Abone ol: Google News

Kirill Dmitriev, ABD önerileri hakkında Putin’i bilgilendirecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’de yapılan Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin açıklamasında, Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev’in Moskova’ya döndüğünde ABD tarafından yapılan uzlaşmaya yönelik önerileri hakkında Putin’e bilgi vereceğini söyledi.

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 14:35
Ukrayna ile savaşları şiddetli şekilde devam ederken Rusya, barış eforlarını yakından takip ettiği işaretini verdi.

PUTİN BİLGİ BEKLİYOR

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’de yapılan Ukrayna’da barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev’in Miami’den Moskova’ya gelir gelmez Ukrayna’da bir uzlaşma ihtimaline ilişkin yapılan ABD önerileri hakkında Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi vereceğini söyledi.

RUSYA İÇİN GENİŞLEMECİ POLİTİKA İDDİALARI

Peskov, geçtiğimiz hafta ortaya atılan "ABD istihbarat raporlarının Putin’in Ukrayna’nın tamamını ele geçirme ve bir zamanlar Sovyet bloğunda yer alan Avrupa’nın bazı bölgelerini geri alma hedefinden vazgeçmediği" yönündeki iddialara da cevap verdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, iddiaları ortaya atan kaynakların ne kadar güvenilir olduğunu bilmediklerini belirterek, "Ancak haber doğruysa ABD istihbaratının sonuçları kesinlikle doğru değil." dedi.

