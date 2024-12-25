Suriye yönetimi: İran, Suriye halkının iradesine saygı duymalı

AA
Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, X hesabındaki paylaşımında, İran'ı, Suriye halkının iradesine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.
"İRAN SAYGI DUYMALI"
Bakan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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