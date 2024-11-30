Suriye'de çatışmalar tırmanıyor: Muhaliflerden büyük operasyon

Haber Merkezi

Suriye’de, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam'ın liderliğindeki muhalif gruplar, Esad rejimine karşı geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Operasyon, İdlib bölgesinden başlayarak Halep yönüne doğru ilerleyen kalabalık muhalif güçlerle dikkat çekiyor.

Çatışmalar devam ederken Esad rejimi, sivil yerleşim bölgelerini karadan karaya fırlatılan ağır silahlarla hedef aldı.

SİLAHLI GRUPLAR HALEP KENT MERKEZİNDE

Öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı.

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

108 YERLEŞİMİ ELE GEÇİRDİLER

Silahlı gruplar, 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

4 YIL SONRA İLK BÜYÜK SALDIRI

Operasyon, Suriyeli muhaliflerin Mart 2020'den bu yana rejim güçlerine karşı ilerleme sağladığı ilk büyük saldırısı.

2020'de, muhalefetin son kalesi İdlib'de, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayla çatışmalar büyük ölçüde yatışmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İdlip'teki gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifaelere yer verildi:

"Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlip ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir.



2017 yılından bu yana, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’yle ilgili bazı mutabakatlar tesis edilmiştir. Türkiye, taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirmektedir.



İdlip’e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik. Nitekim, son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına sebep olmuştur.



Yeni ve daha büyük istikrarsızlıklara yol açılmaması ve sivil halkın zarar görmemesi, Türkiye bakımından büyük önem teşkil etmektedir.



Diğer taraftan, mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç’teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye’yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz. Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır.



Gelişmeleri, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz."

MSB: TÜRK BİRLİKLERİ İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Esad güçleri ile muhalifler arasında süren çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

MSB kaynakları, "Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Kaynaklar, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

ONLARCA ASKER ESİR ALINDI

HTŞ, kontrolünü ele aldığı bölgelerde Esad rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirdi.

Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, HTŞ onlarca rejim askerini esir aldı.

Çatışmalarda çarşamba gününden bu yana 242 kişi öldü.

Suriye hükümetinden bir güvenlik yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada Halep'e ordu takviyesi gönderildiğini söyledi.

SİVİLLER İDLİB KIRSALINA SIĞINDI

Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı.

Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

Halep'te üniversite yerleşkesine düzenlenen saldırıda ikisi öğrenci olmak üzere dört sivil hayatını kaybetti.

YENİ CEPHELER

Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı.

Silahlı gruplar, rejimin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi.

HALEP HAVALİMANI KAPATILDI

Diğer yandan Suriyeli yetkililer, Halep Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığını duyurdu. Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu.

İRANLI GENERAL ÖLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Keyumers Purhaşimi'nin Suriyeli muhaliflerin Halep'in batısına düzenlediği saldırıda öldüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla da bilinen İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, "askeri danışman" olarak nitelendirilen Tuğgeneral Purhaşimi, Suriyeli muhaliflerin Halep yakınlarındaki saldırısında öldü.

Haberde, Purhaşimi'nin askeri görevleri hakkında detay verilmedi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya, Suriye'deki çatışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Halep çevresindeki durum Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir" denildi.

Kremlin, Suriye'yi Halep çevresinde acilen "düzeni sağlamaya" çağırdı.