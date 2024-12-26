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İHA

Suriye'de kanlı Beşar Esad rejiminin izleri silinmeye devam ediliyor.

Rejimden ve teröristlerden aldıkları bölgelerde keşif çalışması yapan yeni yönetimin askerleri, Esad destekçileri tarafından hedef alındı.

Başkent Şam'da dün akşam Esad destekçileri ile muhalifler arasında çıkan çatışmalar, Tartus kentine de sıçradı.

POLİSLERE PUSU KURDULAR

Tartus kırsalında polise pusu kuran Esad destekçileri, güvenlik güçlerinin üzerine ateş açtı.

14 ÖLÜ

Geçici yeni yönetime bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad rejimi unsurlarının güvenlik güçlerine kurduğu pusu sonrası çıkan çatışmada 14 polisin hayatını kaybettiği ifadesine yer verildi.

Saldırıda 10 polisin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, ülkenin güvenliğini baltalamaya veya Suriyelilerin hayatını tehlikeye atmaya cesaret eden herkese karşı sert bir şekilde önlem alınacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU

Dün akşam farklı şehirlerde protestolar düzenlendi. Alevi türbesine saldırı yapıldığı öne sürülen bir videonun sosyal medyada yayılması üzerine Tartus, Lazkiye ve Humus’ta halk sokaklara döküldü.

Gösterilerin ardından Humus'ta bir gecelik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, görüntülerin kasım ayında Halep'te çekildiğini ve saldırının kimliği belirsiz gruplar tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, hükümet görevlilerinin dini mekanları korumak için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini kaydetti.