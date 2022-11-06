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- Suriye'de Esad güçlerinden mülteci kampına saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Suriye'de Esad güçlerinden mülteci kampına saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Kafr Jals kasabasındaki bir mülteci kampına Esad'a bağlı güçlerin düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- 06.11.2022 - 10:35
Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan iç savaş devam ediyor.
Suriye'de Esad'a bağlı güçler, İdlib kentinde yer alan Kafr Jals kasabasındaki mülteci kampına silahlı saldırı düzenlendi.
Çok sayıda top mermisiyle düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Olay yerine giden sivil savunma ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.
Gökyüzünü duman kapladı
Seslerin büyük korkuya neden olduğu saldırı anında gökyüzüne dumanlar yükseldiği görüldü.
27 Eylül'de 8 sivil yaralanmıştı
İHA'nın haberine göre, Suriye'de rejim güçlerini destekleyen Rus savaş uçaklarının 27 Eylül'de İdlib kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde yer alan mülteci kampını hedef alması sonucu 8 sivil yaralanmıştı.