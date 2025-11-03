Suriye’de Esad rejimine muhalif 21 diplomat görevine iade edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik lider Beşar Esad rejimi karşıtı olan ve görevlerinden ayrılan diplomatlarla bir araya geldi.

Şeybani, iade kararını açıkladığı toplantıda, söz konusu diplomatların Esad rejiminin işlediği suçları gündemde tutma çabalarını takdir ettiğini belirterek, “Suriye halkının yanında durmaları ve haklı mücadeleyi desteklemeleri kıymetlidir” dedi.

ŞEYBANİ 21 İSMİ GÖREVİNE İADE ETTİ

Yeni hükümetin sözden çok eylemlere odaklandığını vurgulayan Şeybani, “İlk günden bu yana verdiğimiz taahhütleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Şeybani, Suriye'nin dış politikasının bölgesel ve uluslararası ilişkilerde gerçek ortaklık ve entegrasyon üzerine kurulduğunu da söyledi.

Tüm Suriyelilerin kendilerini güvende ve ait hissedeceği bir devlet inşa etmeyi amaçladıklarını belirten Şeybani, toplantının sonunda 21 muhalif diplomatın yeniden göreve dönmesini sağlayan kararnameyi imzaladı.