Suriye’de genç kız, düğününden 6 gün sonraki saldırılarda öldü

Düğününden 6 gün sonra Esad’ın saldırısı ile enkaz altında kalan Meryem Bereket dahil 4’ü çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye’de bayram tanımayan Beşar Esad’ın askerleri yine sivilleri vurdu.

İdlib kentine bağlı Ahsem kasabasında düzenlenen saldırıda sivil yerleşimleri hedef alındı.

Saldırıda 6 günlük evli olan Meryem Bereket dahil 4’ü çocuk 8 kişi öldü.

DURUMU KRİTİK

Bereket’in eşi Taha Takaika enkaza dönene evden ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Takaika’nın durumunun kritik olduğu belirtildi.

Enkazdan, Bereket’in parmağındaki yüzüğüyle çekilmiş fotoğrafının çıkması duygusal anlar yaşattı.

“SALDIRI EVİ YERLER BİR ETTİ”

Taha Takaika’nın amcası Ahmed Takaika saldırı anlarını ve ailesinin yaşadığı acıyı şu ifadelerle anlattı:

“Saldırı olduğu gün Meryem ve yeğenimin evliliklerini kutluyorduk. Üniversitede tanıştılar. Kızı ailesinden istemiştik. Saldırı olmadan 6 gün önce yeğenim Taha Takaika, Meryem Bereket ile evlendi. Tam olarak ne oldu bilmiyoruz. Mahalle hedef alındı. Belki mahallede teröristlerin olduğunu düşündüler. Saldırıda ailemizden 1 yaşında bir bebek, 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşındaki çocuklar ve babaları Sami Takaika hayatını kaybetti. Saldırı evi yerle bir etti. Gelinimiz de hayatını kaybetti.”