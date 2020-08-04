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- Suriye'de halk ile PKK'lı teröristler çatıştı: 9 yaralı
Suriye'de halk ile PKK'lı teröristler çatıştı: 9 yaralı
Deyrizor'da bir aşiret liderlerinin öldürülmesini protesto eden halk ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 5 sivil ile 4 terörist yaralandı.
- İHA
- 04.08.2020 - 15:16
- Güncelleme : 04.08.2020 - 15:16
Suriye'nin Deyrizor şehrinde yaşayan halk, Arap Akeydat aşireti liderlerinin YPG/PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesini protesto etmek için sokaklara döküldü.
KALABALIĞA ATEŞ AÇTILAR
Halk, teröristlerin bölgeden çıkmalarını istedi.
Protestolar sırasında YPG/PKK'lı teröristlerin, halkın üzerine ateş açmasıyla çatışma çıktı.
Suriye'de halk ile PKK'lı teröristler çatıştı: 9 yaralı ViDEO
9 KİŞİ YARALANDI
Yerel kaynaklar, çatışmada 5 sivil ile 4 teröristin yaralandığını aktardı. İki gün önce Arap Akeydat aşireti liderleri Şeyh Mutasher Al-Hafel ve Şeyh İbrahim Al-Hafel, YPG/PKK'lı teröristler tarafından öldürülmüştü.