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Suriye'de halk ile PKK'lı teröristler çatıştı: 9 yaralı

Suriye'de halk ile PKK'lı teröristler çatıştı: 9 yaralı

Deyrizor'da bir aşiret liderlerinin öldürülmesini protesto eden halk ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 5 sivil ile 4 terörist yaralandı.