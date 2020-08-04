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    Suriye'de halk ile PKK'lı teröristler çatıştı: 9 yaralı

    Deyrizor'da bir aşiret liderlerinin öldürülmesini protesto eden halk ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 5 sivil ile 4 terörist yaralandı.
    • İHA
    • 04.08.2020 - 15:16
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 15:16
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    Suriye'de halk ile PKK'lı teröristler çatıştı: 9 yaralı

    Suriye'nin Deyrizor şehrinde yaşayan halk, Arap Akeydat aşireti liderlerinin YPG/PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesini protesto etmek için sokaklara döküldü.

    KALABALIĞA ATEŞ AÇTILAR

    Halk,  teröristlerin bölgeden çıkmalarını istedi.

    Protestolar sırasında YPG/PKK'lı teröristlerin, halkın üzerine ateş açmasıyla çatışma çıktı.

    Suriye'de halk ile PKK'lı teröristler çatıştı: 9 yaralı ViDEO

    Suriye'de halk ile PKK'lı teröristler çatıştı: 9 yaralı #1

    9 KİŞİ YARALANDI

    Yerel kaynaklar, çatışmada 5 sivil ile 4 teröristin yaralandığını aktardı. İki gün önce Arap Akeydat aşireti liderleri Şeyh Mutasher Al-Hafel ve Şeyh İbrahim Al-Hafel, YPG/PKK'lı teröristler tarafından öldürülmüştü.

    Suriye'de halk ile PKK'lı teröristler çatıştı: 9 yaralı #2

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