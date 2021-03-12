Suriye'de hangi bölgede kim var

Suriye'de hangi bölgede kim var

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal altında tuttuğu toprakları bölümlere ayırdı. ABD merkezli enstitü, Suriye'ye dair harita paylaştı.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak için çeşitli operasyonlar düzenleyerek, kirli planları bozdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejiminin zulmünden kaçan siviller için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturdu.

TÜRKİYE, RUSYA VE ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD merkezli Newlines Enstitiüsü, Suriye'de hangi bölgede kimlerin olduğuna dair bir harita paylaştı.

Haritada Türkiye'ye ait güçlerin yanı sıra Ankara destekli unsurlar ve hakim olunan bölgeler görülüyor. Rusya ve ABD askeri güçlerinin konumlarının da bulunduğu haritada, Esad rejimine bağlı güçlerin yer aldığı alanlar gösteriliyor.

YPG/PKK'NIN KİRLİ PLANI

Sarı renkle gösterilen alanda ise terör örgütü PKK ve eli kanlı örgütün uzantıları yer alıyor.

Geçen ay çıkan haberlerde, terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusunda çoğunluğunu Arap nüfusunun oluşturduğu Deyrizor ilindeki topraklarda sözde idari birimler kurarak kanton adını verdiği yapılarla birleştirdiği belirtildi.

TERÖRİSTLERLE TOPLANTI: TOPRAKLAR BÖLÜMLERE AYRILDI

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden bir heyet, Deyrizor'un Kesre beldesinde YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya gelmiş, terör örgütüne bağlı sözde "Deyrizor yerel meclisi" binasında gerçekleşen görüşmeye Amerikalı askeri komutanların yanı sıra çok sayıda YPG/PKK elebaşı katılmıştı.

Toplantıda, Deyrizor'da YPG/PKK işgalindeki bölgeler için "Deyrizor Sivil Bölgeler Meclisi" adı altında bir yapılanmaya gitme kararı verildi. Buna göre örgüt, büyük bölümü Araplardan oluşan Deyrizor topraklarını doğu, batı, kuzey ve orta bölümlere ayırdı.

İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDA "KANTON" HESAPLARI

ABD destekli terör örgütü YPG/PKK, 2014'ten bu yana Halep, Haseke ve Rakka illerinde işgalindeki bölgelerde sözde yerel özerk yönetimler ilan ederek bunları "kanton" şeklinde adlandırmıştı.

Böylece terör örgütü, Deyrizor topraklarını, diğer işgal sahalarıyla aynı idari yapıya bağlama planını uygulamaya sokuyor.​​​​​​​

DEYRİZOR'DAKİ DURUM

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016'dan bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Deyrizor il merkezi, batısı ve doğusundaki bazı bölgeler, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esad rejiminin eline geçti.

4 BİNE YAKIN KİŞİNİN AKIBETİ BELİRSİZ

Deyrizor'da YPG/PKK'nin işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşayan Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, olumsuz yaşam koşulları ile bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu zaman zaman protesto ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre, terör örgütü YPG/PKK tarafından iç savaşta alıkonulan 4 bine yakın kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

ESAD, İKTİDARINI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan, Newlines Enstitüsü'nün konuyla ilgili paylaştığı yazıda, Esad rejiminin ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle zor günler geçirdiği kaydedildi.

Esad'ın kendi güvenliğini sağlamak ve iktidarını sürdürmek adına 2020 yılının sonunda güvenlik ve istihbarat hizmetlerinde "sessiz" değişiklikler yaptığı aktarıldı.