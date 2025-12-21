Abone ol: Google News

Suriye'de kuyumcu kardeşleri öldüren 2 soyguncu idam edildi

Halep'te bulunan bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırıda bulunup 2 kardeşi öldüren soyguncular idam edildi.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 08:46
  • Halep'teki bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenleyen iki soyguncu, iki kardeşi öldürdü.
  • Soyguncular, mücevherleri çalarak kaçtı ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
  • Olay sonrası yakalanan soyguncular idam edildi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Halep kentinde yer alan El-Halak Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından dün silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu kardeş olduğu belirtilen 2 kişinin yaşamını yitirdiği, şüphelilerin kuyumcudaki mücevherleri çalarak olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

KAMERAYA YANSIDI 

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde; silahlı kişilerin ateş açarak kuyumcuya girerek dükkandaki kişilere de yakından ateş ettiği, saldırganlardan birinin daha sonra dışarı çıkarak rastgele etrafa ateş etmeye devam ettiği görüldü.

İDAM EDİLDİLER 

Soyguncular; yetkililerce başlatılan soruşturma kapsamında yakalanıp idam edildi. 

