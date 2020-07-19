Suriye'de parlamento seçimleri başladı

Esad rejimi, halkın yarısından fazlasının ülkesini terk ettiği veya yerinden edildiği Suriye'de parlamento seçimleri düzenliyor.

Suriye'de iç savaşın Mart 2011'den bu yana devam ettiği bir dönemde milyonlarca sivil, eli kanlı Esad rejimi tarafından öldürüldü ve yerinden edildi.

Bu süreçte Suriye'de 3. kez parlamento seçimleri düzenleniyor. Muhalifler ise tüm halkın katılmadığı bu seçimi meşru görmüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce ertelenen milletvekili seçimlerine, rejimin göçe zorladığı ve yerinden ettirdiği Suriye halkının yarısından fazlası katılamayacak.

2011 ÖNCESİNDE NÜFUS 23 MİLYON CİVARINDAYDI

2011 öncesi ülke nüfusu 22-23 milyon civarındayken Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, iç savaşta 6,7 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu süreçte, 7-8 milyon kişi de yerinden edildi.

Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 61'ine hakim olan Esad rejimi, seçimleri, kontrolündeki bölgelerin yanı sıra, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde bazı noktalarda düzenleyecek. Askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ise seçimler yapılmayacak.

1658 MİLLETVEKİLİ ADAYI KATILACAK

Sözde farklı kesimlere mensup 250 üyeden oluşan Suriye parlamentosunda, her dönem rejime yakınlığıyla bilinen çok sayıda iş insanı, aşiret lideri ve sözde bağımsızlar yer alıyor.

Rejim medyasındaki haberlere göre, seçimlere 1658 milletvekili adayı katılacak.

MUHALEFET: SEÇİMLER MEŞRU DEĞİL

Parlamentoyu "savaş meclisi" olarak niteleyen Suriye muhalefeti ise rejimin sadece kendine yakın olan kişilerin adaylığına onay vererek göstermelik seçimler yaptığını düşünüyor.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri, gerçekleşecek seçimlerin "meşru" olmayan bir rejim tarafından icra edildiğini ve geçerliliğinin bulunmadığını dile getirdi.

"REJİM, MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ"

Seçimleri kabul etmediklerini vurgulayan Hariri, "Seçimler, tüm halkın katıldığı, şeffaf bir şekilde icra edilen, sivil toplum kuruluşları ve özgür basının katıldığı, halkın gözetimi altında gerçekleştirilir. Ordunun ve güvenlik güçlerinin müdahalesinden korkunun olmaması gerekir." dedi.

Hariri, Esad rejiminin iç savaşın başlangıcından bu yana halkına karşı savaştığına işaret ederken, "Rejim, siyasi ve ahlaki meşruiyetini Suriyelilerin kanını döktüğü ilk anda kaybetti." ifadesini kullandı.

HALKIN İRADESİ SANDIĞA YANSIMAYACAK

Bağımsız seçim kurulu ve bağımsız bir gözetim bulunmadan seçimlerin meşruiyetinin olmayacağını vurgulayan Hariri, Suriye halkının yarısından fazlasının yerinden edildiği için oy kullanamayacağını ve halkın iradesinin sandığa yansımayacağını kaydetti.

Hariri, "Seçimlerde adaylığını koyan bazı kişiler, uluslararası yaptırım listelerinde yer almaktadır. Söz konusu kişiler, Suriye halkına karşı suçlara karışmıştır." dedi.

"SEÇİMLER GÖSTERMELİK"

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa da seçimlerin yapılmasına tepki gösterdi.

Esad rejiminin düzenlediği seçimlere "tiyatro" benzetmesi yapan Mustafa, "Esad rejimi, göstermelik seçimleri düzenleyerek siyasi süreçten kaçmaya çalışıyor. Tutukluları, evsizleri, yerinden edilmişleri veya ülkeyi terk edenlerin hiçbirini umursamıyor. Suriye halkının akan kanı umrunda olmadan iktidarda kalmaya çalışıyor." diye konuştu.

Mustafa, rejimin yüz binlerce Suriyeliyi öldürerek meşruiyetini kaybettiğini vurgulayarak, "Suriye halkı, yeni bir anayasayla özgür, şeffaf ve adil bir seçimden yana." değerlendirmesinde bulundu.

Esad rejimi, daha önce 2012 ve 2016'da benzer seçimlere gitmişti.