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Suriye’de petrol rafinerisinde patlama
Humus’ta petrol rafinerisindeki pompa istasyonunda meydana gelen sızıntı yangına sebep oldu. Yangında, ölen veya yaralanan olmadı.
- İHA
- 09.05.2021 - 14:23
Suriye'nin batısında bulunan Humus ilinde Beşar Esad yönetimine ait petrol rafinerisindeki pompa istasyonunda sızıntı meydana geldi.
Sızıntının ardından, damıtma ünitesinde meydana gelen patlama nedeni ile yangın çıktı.
Çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Humus Rafinerisi Müdürü Süleyman Muhammed Hawl tarafından yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Olayda ölen veya yaralananın olmadığı açıklandı.
Suriye’de petrol rafinerisinde patlama VİDEO