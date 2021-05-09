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    Suriye’de petrol tankerinde yangın çıktı

    Baniyas kentinde liman yakınlarında bir petrol tankerinin motorlarında meydana gelen teknik arıza nedeni ile yangın çıktı. Yangının küçük çapta olduğu açıklandı.
    • İHA
    • 09.05.2021 - 17:45
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    Suriye’de petrol tankerinde yangın çıktı

    Suriye’nin kuzeybatısındaki Baniyas kentinde liman açıklarında bir petrol tankerinde yangın çıktı.

    Yangın, tankerin motorlarından birinde meydana gelen teknik arızadan kaynaklandı.

    OLAYDA YARALANAN OLMADI

    Suriye Petrol Taşımacılığı Şirketi Mühendisi Muhammed Al-Sousi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Yangın petrol tankerinin motorlarından birinde teknik bir arıza meydana gelmesi nedeniyle çıktı.” ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Al-Sousi, olayda yaralanan olmadığını açıklarken, yangının küçük çaplı olduğunu ifade etti.

    Suriye’de petrol tankerinde yangın çıktı VİDEO

    PETROL RAFİNERİSİNDE YANGIN ÇIKMIŞTI

    Suriye'nin batısında bulunan Humus ilinde sabah saatlerinde, Beşar Esad yönetimine ait bir petrol rafinerisinde yangın çıkmış ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

    Suriye’de petrol tankerinde yangın çıktı #1

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