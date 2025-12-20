Abone ol: Google News

Suriye'de silahlı kuyumcu soygunu: 2 kardeş hayatını kaybetti

Halep kentinde bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı soygunda kimliği belirsiz saldırganların açtığı ateş sonucu, kardeş oldukları belirtilen iki kişi yaşamını yitirdi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 17:21
  • Halep’teki bir kuyumcuya düzenlenen silahlı soygunda kimliği belirsiz kişiler iki kardeşi öldürdü.
  • Saldırganlar mücevherleri çalarak kaçtı.
  • Yetkililer soyguncuları yakalamak için soruşturma başlattı.

Suriye basınına yansıyan görüntülere göre, Halep kentinde yer alan El-Halak Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından dün silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu kardeş olduğu belirtilen 2 kişinin yaşamını yitirdiği, şüphelilerin kuyumcudaki mücevherleri çalarak olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, silahlı kişilerin ateş açarak kuyumcuya girerek dükkandaki kişilere de yakından ateş ettiği, saldırganlardan birinin daha sonra dışarı çıkarak rastgele etrafa ateş etmeye devam ettiği görülüyor.

Yetkililerin, soygunun faillerini bulmak için soruşturma başlattığı ifade edildi.

Dünya Haberleri