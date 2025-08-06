Suriye'de su için açılan kuyudan doğalgaz çıktı

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Suriye'nin başkenti Şam'ın 30 kilometre doğusundaki yaklaşık 4 bin nüfuslu Akobar beldesinde geçimini tarımdan sağlayan halk, su bulmak için açılan ancak bir aydan fazladır gaz çıkan kuyunun ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir kaynak olabileceğine inanıyor.

SU İÇİN AÇTILAR, DOĞALGAZ ÇIKTI

Kuyunun açılmasına öncülük edenlerden Adnan Gadem, kuyunun belde halkına faydalı olması amacıyla açıldığını ancak beklenmedik şekilde doğalgazla karşılaştıklarını belirtti.

Gadem, "Şam kırsalında bir su kuyusu açmak için çalışmalara başladık. Ancak su yerine gaz çıktı. Bu kuyunun beldemize, vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Devletimizin bu kaynakları halkımıza ulaştıracağına inanıyoruz" dedi.

"KUYUDAN BİR ANDA ALEV YÜKSELDİ"

Akobar Belediye Başkanı Hasan Salih İsmail de yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı beldede halkın geçimini büyük oranda tarımla sağladığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Bir hayırseverin desteğiyle açılan kuyudan su beklerken, gazın çıkması bizim için sürpriz oldu. Yaklaşık 140 metre derinlikte bir kuyu açtık. Normalde bölgemizde 70 metrede su çıkar ama bu kuyuda çıkmadı. Kuyudan bir anda alev yükseldi. Durumu hemen Enerji Bakanlığına bildirdik. Mühendisler gelip inceleme yaptı ve kuyunun yaklaşık bir ay boyunca açık kalması gerektiğini belirttiler. Şu anda bir aydan fazladır gaz çıkışı devam ediyor.

DAHA FAZLA DOĞALGAZ REZERVİ OLABİLİR

Beldede daha fazla doğalgaz rezervi olabileceğine inandıklarını ifade eden İsmail, şunları kaydetti: