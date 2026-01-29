Suriye'de tarihi dönüşüm: Kürtlere vatandaşlık veriliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de Baas rejimi döneminde sistematik olarak uygulanan ayrımcı politikalar, özellikle 1962 Haseke olağanüstü nüfus sayımıyla on binlerce Kürt'ün vatandaşlık haklarından mahrum bırakılmasına yol açmıştı.

Bu sayım sonucunda binlerce Kürt 'yabancı' veya 'kayıtsız' statüsüne alınmış; kimlik, pasaport, mülkiyet hakkı, eğitim ve kamu hizmetlerinden yararlanamama gibi ağır mağduriyetler yaşanmıştı.

Esad rejimi boyunca bu durum büyük ölçüde devam etmiş, Kürt nüfusunun önemli bir kısmı fiilen vatansız bırakılmıştı.

Geçiş süresinde yeni yönetim, bu durumu değiştirme yönünde adımlar atmaya başladı.

SURİYELİ KÜRTLERE, SURİYE VATANDAŞLIĞI VERİLECEK

16 Ocak 2026 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 2026 Yılı 13 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni imzaladı.

Kararnameyle, Suriyeli Kürtler, Suriye halkının 'temel ve asli bir parçası' olarak resmen kabul edildi.

KÜRTÇE SEÇMELİ DERS OLARAK OKUTULACAK

Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliği, Suriye'nin birleşik ve çeşitli ulusal kimliğinin ayrılmaz parçası olarak tanındı.

Kürtçe 'ulusal dil' statüsüne kavuştu ve okullarda seçmeli ders olarak öğretilmesinin yolu açıldı.

Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli kişilere Suriye vatandaşlığı verilmesi ve hak-yükümlülüklerde tam eşitlik sağlanması kararlaştırıldı.

KARARNAMEYİ UYGULAMAYA GEÇİRME TALİMATI VERİLDİ

28 Ocak'ta ise Suriye İçişleri Bakanlığı, kararnameyi uygulamaya geçirme talimatı verdi.

İçişleri Bakanı Enes Hattab imzasıyla Sivil İşler Genel Müdürlüğü'ne gönderilen talimat yazısında; 1962 sayımının tüm kalıntıları ve Kürt karşıtı istisnai tedbirler resmen iptal edildi.

Suriye'de yaşayan Kürt kökenli herkese vatandaşlık verileceği vurgulandı.

Vatandaşlık işlemlerinin hızlandırılması ve hak eşitliğinin sağlanması talimatı verildi.