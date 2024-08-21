AA
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinde, sivillerin yoğun olarak bulunduğu caddede terör saldırısı düzenlendi.
Cadde üzerinde bomba döşenmiş bir motosiklet, sivillerin en yoğun olduğu saatlerde bilinçli şekilde patlatıldı.
2 KİŞİ YARALANDI
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.
PKK SALDIRISI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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