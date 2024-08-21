AA

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinde, sivillerin yoğun olarak bulunduğu caddede terör saldırısı düzenlendi.

Cadde üzerinde bomba döşenmiş bir motosiklet, sivillerin en yoğun olduğu saatlerde bilinçli şekilde patlatıldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

PKK SALDIRISI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının YPG/ tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)