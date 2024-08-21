Suriye'de terör saldırısı: Motosiklete bomba yerleştirdiler Afrin'de, terör örgütü tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde durulan bombalı saldırıda 2 sivil ağır yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinde, sivillerin yoğun olarak bulunduğu caddede terör saldırısı düzenlendi.

Cadde üzerinde bomba döşenmiş bir motosiklet, sivillerin en yoğun olduğu saatlerde bilinçli şekilde patlatıldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

PKK SALDIRISI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)