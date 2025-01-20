Suriye'de yeni yönetimden ambargo kararı: İran, Rusya ve İsrail mallarına yasak

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Katliamcı Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'de değişim rüzgarları esiyor.

Ülkede geçici hükümette söz sahibi olan Heyet Tahrir eş-Şam grubu yetkilileri, Suriye'yi kalkındıracak çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teröre de savaş açan geçici yönetim, Esad rejimine destek veren ülkelere yönelik yaptırımlarına bir yenisini daha ekledi.

RUSYA, İRAN VE İSRAİL MALLARI SURİYE'YE GİRMEYECEK

Suriye Geçiş ve Limanlar İdaresi, dün yayımladığı genelgeyle İran, Rusya ve İsrail menşeli malların Suriye topraklarına girişini yasakladığını duyurdu.

Maliye Bakanlığı'nın 17 Aralık tarihli genelgesi doğrultusunda alınan bu kararın, kara ve deniz sınır kapıları da dahil olmak üzere tüm liman idarelerine iletileceği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE VATANDAŞLARININ GİRİŞİ YASAKLANDI

Karar, daha önce İran ve İsrail vatandaşlarının Suriye’ye girişini yasaklayan genelgenin ardından geldi.

Ayrıca, Suriye’de faaliyet gösteren havayolu şirketlerine de İran ve İsrail vatandaşlarını ülkeye taşımalarının yasak olduğu bildirildi.