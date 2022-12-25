Suriye'deki iç savaş devam ederken, başkent Şam'da Noel kutlandı..

Yeni yıla bir haftadan az bir süre kaldı.

2022 yılını geride bırakıp 2023 yılına adım atılacakken ülkeler, Noel kutlamaları başladı.

Noel kutlaması yapan ülkelerden biri de Suriye oldu.

Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden çatışmalar, bu yıl da Noel kutlamalarına gölge düşürmedi.

Şam’da Noel kutlandı

Ülkenin başkenti Şam’da, Noel kutlamalarına başladı.

Kutlamalar kapsamında; Suriyeli vatandaşlar, caddeler ve sokaklara inerken sokaklarda yapay çam ağaçlarının bulunduğu da görüldü.

Nüfusun yüzde 10'u Hristiyan

Nüfusunun yüzde 10'u Hristiyan olan Suriye'deki kutlamalar, eğlenceli anlara sahne oldu. Kutlama görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Suriye'de Noel kutlamaları başladı