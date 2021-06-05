Euro
10.5501
-0.19%
Dolar
8.6668
-0.41%
Altın
527.01
0.68%
Borsa
1.433
0.34%
Bitcoin
317.666
-1.26%
EXEN Coin
34.82
2.05%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Suriyeli çocukların havuz keyfi

    Türkiye sınır hattındaki kamplarda yaşam mücadelesini sürdüren Suriyeli sivillerin çocukları, sıcaktan bunalınca kamyon kasasından havuza girip, serinliyorlar.
    • AA
    • 05.06.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriyeli çocukların havuz keyfi

    Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kentinde güvenli gördükleri Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

    SICAKTAN BUNALINCA YÜZÜYORLAR

    Sınır bölgesindeki Hayrulşam kampında bir kişi, kamyonetin kasasını havuza dönüştürdü.

    Sıcaklardan bunalan Suriyeli çocuklar, havuza girerek serinledi.

    GÜN KARARINCAYA KADAR EĞLENDİLER

    Serin su, çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu.

    Kendi topraklarından uzakta patlama seslerini duymadan gönüllerince eğlenen çocukların havuz keyfi, gün kararıncaya kadar sürdü.

    Suriyeli çocukların havuz keyfi #1

    Suriyeli çocukların havuz keyfi #2

    Suriyeli çocukların havuz keyfi #3

    Suriyeli çocukların havuz keyfi #4

    Suriyeli çocukların havuz keyfi #5

    Suriyeli çocukların havuz keyfi #6

    Suriyeli çocukların havuz keyfi #7

    Suriyeli çocukların havuz keyfi #8

    Suriyeli çocukların havuz keyfi #9

    Suriyeli çocukların havuz keyfi #10

    Suriyeli çocukların havuz keyfi #11

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir