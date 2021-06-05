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Suriyeli çocukların havuz keyfi
Türkiye sınır hattındaki kamplarda yaşam mücadelesini sürdüren Suriyeli sivillerin çocukları, sıcaktan bunalınca kamyon kasasından havuza girip, serinliyorlar.
- AA
- 05.06.2021 - 17:31
- Güncelleme : 05.06.2021 - 17:40
Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kentinde güvenli gördükleri Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.
SICAKTAN BUNALINCA YÜZÜYORLAR
Sınır bölgesindeki Hayrulşam kampında bir kişi, kamyonetin kasasını havuza dönüştürdü.
Sıcaklardan bunalan Suriyeli çocuklar, havuza girerek serinledi.
GÜN KARARINCAYA KADAR EĞLENDİLER
Serin su, çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu.
Kendi topraklarından uzakta patlama seslerini duymadan gönüllerince eğlenen çocukların havuz keyfi, gün kararıncaya kadar sürdü.