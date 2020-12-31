Suriyeli çocukların yeni yıl umudu

İç savaşın devam ettiği Suriye’de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan çocuklar, yeni yılda mutlu olmak istiyor.

Yeni yıla umutla girmek isteyen Suriyeli çocuklar, savaşın getirdiği yıkıma dikkat çekmek için İdlib'te yıkılan bir evin enkazında roket kalıntılarını aydınlattı.

EVLERİNE KAVUŞMAK İSTİYORLAR

Kamplarda derme çatma çadırlarda yaşayan çocuklar, Esad rejimi ve Rusya'nın bombardımanlarında yıkılan evlerine kavuşmayı hayal ediyor.

Türk askeri de Hatay'ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib'de, sivillerin yerlerinden edilmesini önlemek ve güvenli ortamda barınmasını sağlamak için faaliyet göstermeye devam ediyor.