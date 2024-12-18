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Haber Merkezi

Suriye'de geçtiğimiz haftalarda tarihi anlara tanıklık edildi...

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar başarılı ilerleyişleri ile Şam'a girdi.

Muhalif grupların Şam'a girmesiyle birlikte 61 yıllık Esad rejimi devrildi.

Esad rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'nin kötü şöhretli gözaltı merkezlerinde yaşanan vahşet gün yüzüne çıkarken, son olarak toplu mezarlar bulundu.

SEDNAYA HAPİSHANESİNDEN VAHŞET KARELERİ

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle muhaliflerin eline geçen "ölüm kampı" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde Suriyeliler, kan donduran işkence aletlerini görüntüledi.

Kayda alınan görüntülerden biri de, işkence merkezi olarak nitelendirilen hapishanede, mahkumların cansız bedenlerini ezmek için kullanılan pres makinaları oldu.

TOPLU MEZARLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrası ülke genelinde devam eden arama tarama çalışmaları kapsamında başkentin güneydoğusunda yer alan Şam Havaalanı'nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık bulundu.

SURİYELİ KADINDAN FERYATLAR

Esad rejiminin yıkılması sonrası kan donduran birçok vahşet gün yüzüne çıkarken bu kapsamda birçok Suriyelinin de idam edildiği öğrenildi.

Son olarak Suriyeli bir kadına ait yayınlanan video ise yürekleri burktu.

"SURİYELİLERİN DARAĞACINI GÖRÜYOR MUSUNUZ?"

Elinde darağacını tutan yaşlı kadın kayda alınan o anlarda şu sözleri sarf etti: