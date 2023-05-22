Suriye'nin başkenti Şam'da gece hayatı 12 yıldır süren savaştan etkilenmeyen Suriye'nin başkenti Şam'da gece hayatı dikkat çekiyor.

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Suriye'de yıllardır süren iç savaş nedeniyle Halep, Dera, Hama, Humus, Deyrizor ve Rakka gibi çeşitli illerden milyonlarca sivil Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı.

Ülkenin kuzeyinde Esad rejiminin saldırıları devam ederken, başkent Şam'da ise halk savaşı çoktan unuttu.

Eğlence ve turizm sektörünün zirve yaptığı Şam'dan gelen görüntüler, Suriye'de yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk basketbolcu yayınladı

Suriye Basketbol Ligi takımlarından Al Wahda Damascus'ta forma giyen Türk basketbolcu Kemal Canbolat, sosyal medya hesabından Suriye'de gece yaşantısına dair bir video paylaştı.

Nüfusunun yüzde 10’u Hristiyan olan Şam'da yaşayanlar sosyal hayatlarını oldukça rahat yaşamaya devam ediyor.

Full dolu olan gece kulüpleri ve eğlence merkezleri sabahın ilk ışıklarına kadar hizmet veriyor.