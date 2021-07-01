Suriye'nin kuzeyinde karne sevinci

Karnelerine kavuşan binlerce öğrenci, desteğini esirgemeyen Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki 280 bin öğrenci karnelerini aldı.

Afrin, Azez, Bab, Cerablus belde ve köylerindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2020-2021 eğitim öğretim yılını geride bıraktı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eğitim gören öğrenciler, karnelerine kavuştu.

"NOTLARIM ÇOK İYİ, DOKTOR OLMAK İSTİYORUM"

Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Afrin'deki İttihat İlkokulu'nda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Cemil Hammade, "Bugün karnemi aldım. Öğretmenlerimin sayesinde notlarım çok iyi. Çok mutluyum. Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum." dedi.

"TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Afrinli Sare Muhammed de "Çok mutluyum. Karne notlarım çok iyi. Hayallerime giden yolda yanımızda olduğu için Türkiye'ye ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.