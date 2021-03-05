Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerindeki iki ayrı noktaya balistik füze saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandı.

Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.

BÖLGELERDE PETROL RAFİNE TESİSLERİ YER ALIYOR

Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

1 SİVİL ÖLDÜ, 18 SİVİL YARALI

Hamran’daki saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı VİDEO

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KİMİN YAPTIĞI TESPİT EDİLEMEDİ

Terhin'deki saldırıda ise can kaybına ilişkin henüz bilgi alınamadı. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

FIRAT KALKANI HAREKATI BÖLGESİNDE YER ALIYOR

Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.

DAHA ÖNCEDE YAPILMIŞTI

Terhin bölgesi, 2 Şubat'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 2 sivil ölmüş, 6 sivil de yaralanmıştı.