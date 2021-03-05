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    Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı

    Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerindeki iki ayrı noktaya balistik füze saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandı.
    • DHA
    • 05.03.2021 - 21:29
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 21:56
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    Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı

    Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.

    BÖLGELERDE PETROL RAFİNE TESİSLERİ YER ALIYOR

    Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

    Suriye nin kuzeyine balistik füze saldırısı #1

    1 SİVİL ÖLDÜ, 18 SİVİL YARALI

    Hamran’daki saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandı.

    Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı VİDEO

    KİMİN YAPTIĞI TESPİT EDİLEMEDİ

    Terhin'deki saldırıda ise can kaybına ilişkin henüz bilgi alınamadı. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

    FIRAT KALKANI HAREKATI BÖLGESİNDE YER ALIYOR

    Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.

    Suriye nin kuzeyine balistik füze saldırısı #2

    DAHA ÖNCEDE YAPILMIŞTI

    Terhin bölgesi, 2 Şubat'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 2 sivil ölmüş, 6 sivil de yaralanmıştı.

    Suriye nin kuzeyine balistik füze saldırısı #3

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