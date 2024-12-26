Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a 300 milyar dolar tazminat davası

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Suriye'de Heyet Tahrir Şam çatısı altında birleşen muhalif gruplar, Beşar Esad yönetimine karşı ayaklanarak 8 Aralık tarihinde Şam'a girerek 61 yıllık Baas rejimin çökertmişti.

İran ve Rusya'nın destekleriyle ayakta duran Beşar Esad ise, yenilgisinin ardından Rusya'ya kaçarak mülteci olmuştu.

Suriye'nin geçici yönetimini devralan HTŞ lideri Ahmed eş-Şera , ülkenin yeniden ayaklanması sürecini resmen başlattığını duyurmuştu.

SURİYE'DEN TAZMİNAT TALEP ETTİ

Yaşanan halk darbesinden dış güçleri sorumlu tuttuklarını ifade eden İran yönetimi ise, yeni Suriye hükümetinden Esad yönetimindeki borçları ödemesini istedi.

30 milyar dolarlık bir tazminat beklediklerini açıklayan İran, "Hükümet değişse bile İran'ın Suriye üzerindeki alacaklarından vazgeçilmeyecek. Suriye'de kurulacak yeni yönetim, bu borcu İran halkına ödemekle yükümlü olacak" açıklamasını yapmıştı.

İRAN'A 300 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT

İran'ın tazminat isteğine, eş-Şara geçici hükümetinden bir adım geldi.

Lübnan'ın El-Modon gazetesinde yayınlanan habere göre, Suriye'nin yeni yönetimi, uluslararası mahkemeler aracılığıyla İran'dan 300 milyar dolar tazminat talep etmeye hazırlanıyor.

"ESAD'A VERDİKLERİ DESTEK ÜLKEDE YIKIMA NEDEN OLDU"

Tazminatın, "Tahran'ın devrik devlet başkanı Beşşar Esad rejimi lehine milislerle kurduğu askeri ittifak sırasında, Suriyelilere ve Suriye'nin altyapısına yönelik suç teşkil eden ve keyfi politikalar nedeniyle oluşan zararların karşılanması amacıyla, Suriye halkına ve Suriye devletine ödeneceği" ifade edildi.

Yeni hükümet, İran'ı Esad'a verdikleri destek nedeniyle yaşanan katliama "ortak" olarak görüyor.

İRAN İLE İLETİŞİM KURULMADI

Lübnan merkezli El-Modon gazetesinin haberine göre, Suriye'deki yeni siyasi yönetime yakın bir kaynak, İran ile henüz herhangi bir iletişim kurulmadığını belirtti.

Kaynak ayrıca, Şam Büyükelçiliği ve Suriye'nin Tahran Büyükelçiliğinin açılmasına ilişkin diplomatik müzakereler de dahil olmak üzere, İran'la hiçbir görüşme gerçekleştirilmediğini ve Tahran yönetiminin, Esad rejimine destek amacıyla kurduğu askeri ittifak nedeniyle dava edileceğini ifade etti.