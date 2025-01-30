Suriye'ye kritik ziyaret: Katar Emiri Al Sani Şam'da

Haber Merkezi

Suriye'ye tarihi ziyaret...

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir süreç başladı.

Bu süreçte başta Türkiye'nin ve diğer körfez ülkelerinin bölgedeki rolü ve hakimiyeti de giderek artıyor.

AL SANİ ŞAM'DA

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'ye geldi.

ŞERA KARŞILADI

Şam Uluslararası Havalimanı'na gelen Al Sani'yi Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şera karşıladı.

Havalimanındaki karşılamaya ayrıca Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Katar'ın Şam Büyükelçiliği'nin çok sayıda yetkilisi katıldı.

ZİYARET EDEN İLK LİDER

Al Sani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Al Sani ile Ahmed Şera arasındaki görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve insani yardımlar hakkında görüşmeler yapması bekleniyor.

Ziyaretin, Suriye’deki son siyasi gelişmeler ve bölgesel iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

KATAR ÖNEMLİ FİNANSMAN DESTEĞİNDE BULUNACAK

ABD'li bir yetkili, Katar'ın Suriye'nin geçici hükûmeti tarafından taahhüt edilen kamu sektörü maaşlarındaki artışı finanse etmeye yardımcı olmayı planladığını söylemişti.

Yetkili, Katar'ın resmî kanallar aracılığıyla finansman sağlamasına izin veren bir yaptırım muafiyeti çıkarması için Washington'a lobi yaptığını da iddia etmişti.

DAHA ÖNCE DE ZİYARET DÜZENLENMİŞTİ

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, ocak ayının başlarında Şam'ı ziyaret etmişti.

Al Sani, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek Katar'ın Suriye'ye 200 megawatt elektrik sağlayacağını ve bu miktarı kademeli olarak artırmayı planladıklarını aktardı.

Katar ayrıca aralık ayında Beşar Esad'ın iktidardan devrilmesinden bir hafta sonra 13 yıldan uzun bir sürenin ardından Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açtıklarını duyurmuştu.