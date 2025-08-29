Sürücüler dikkat: Almanya yollarında yeni trafik levhası görüldü! İşte anlamı…

Dünya genelinde tüm hızıyla devam eden trafik güvenliği çalışmaları kapsamında yeni levhalar görülmeye başlandı.

Son olarak Almanya’da uygulamaya alınan yeni trafik levhası dikkat çekti. Trafikte motosiklet ya da bisikletlerin güvenliğini artırmak amacıyla kullanıma başlanan levha sürücüleri 300 avroluk cezadan kurtarıyor.

Beyaz zemin üzerine konumlandırılan kırmızı çerçeve işaretinin sol tarafında otomobil, sağ tarafında ise motosiklet ve bisiklet sembolü bulunuyor. Bu işaret, belirli bölgelerde otomobillerin motosiklet ve bisikletleri sollamasının yasak olduğunu belirtiyor.

KURALA UYMAYAN CEZA ÖDÜYOR

Söz konusu tabela ile vurgulanan kurala uymayan sürücülere binek araçlar için 70 avro (yaklaşık 3 bin 355 TL) para cezası uygulanıyor. Acil durumlarda ise ceza 300 avroya, yani yaklaşık 14 bin 382 TL’ye kadar çıkabilecek.

Uzmanlar, yeni levhanın özellikle dar sokaklarda ve yoğun trafikte güvenliği artıracağını belirtiyor. Sollama yasağı, kritik durumlarda kazaları önlemeye yardımcı olurken, savunmasız yol kullanıcıları için güvenli bir mesafe sağlıyor.