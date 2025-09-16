Sürücüler dikkat: Almanya yollarındaki bu levha kafa karıştırıyor! İşte anlamı

Avrupa’nın en karmaşık yol işaretleme sistemlerinden biri olarak bilinen Almanya’da, trafik güvenliği adına yeni trafik levhaları konumlanmaya devam ediyor.

Yaklaşık olarak 500 farklı tabelanın bulunduğu ülkede sürücüler tarafından merak uyandıran bu levha belirli yollarda konumlanıyor.

Yollarda yer alan levhaların bazıları yalnızca belirli saatleri veya bölgesel yasakları kapsayan kuralları içerirken bu yeni levha sürücülerin kafasını karıştırıyor. İşte, yeni levha ve anlamı…

PARK ZORUNLULUĞUNU ANLATIYOR

Beyaz zemin üzerine bilgi tabelası olarak yeniden uygulamaya alınan levha pek çok sürücü için kafa karışıklığına yol açarken aslında park yönünü gösteren önemli bir işaretmiş.

Yetkililerin açıklamalarına göre, söz konusu levha sürücülere park yönünü gösteriyor. İşarete rastlanan noktalarda araçların paralel değil, dik şekilde park etmesi zorunlu. Yani aracın önü ya da arkası mutlaka kaldırıma dönük olacak şekilde park yapılması gerekiyor.