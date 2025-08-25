Sürücüler dikkat: İspanya yollarında yeni levha! Uymayan ceza ödeyecek

İspanya’da otoyollarda konumlandırılmaya başlanan yeni trafik levhası sürücülerin dikkatini çekiyor.

Mavi zemin üzerine konumlandırılan denizanasına benzeyen bir işaret bulunan yeni levha ilk bakışta şaşırtıcı görünüyor olsa da oldukça hayati bir anlam taşıyormuş.

Mevcut kurallara göre tünele girerken kısa farların yakılması zorunluyken uygulamaya giren bu yeni trafik levhasına uymayan ceza ile karşı karşıya kalıyor.

SÜRÜCÜLERE İNSİYATİF SAĞLIYOR

Otoyollarda konumlanan bu yeni tabela, tünel çıkışlarında sürücülere inisiyatif tanıyor.

Bu levhanın bulunduğu konumlarda tünelden çıktıktan sonra farların açık kalıp kalmaması, artık hava koşulları ve görüş mesafesine göre sürücünün kararına bırakıldı.

Ancak sürücülere, görüş mesafesinin azaldığı yağışlı veya sisli havalarda farların hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

Kurallara uymayan sürücüler ise 200 avroya (9 bin 594 Türk Lirası) kadar para cezası riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.