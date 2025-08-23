Sürücüler dikkat: Norveç yollarında yeni trafik levhası görüldü! İşte, anlamı…

İskandinav ülkelerinde son zamanlarda kullanıma yeni başlanan levhalar gündeme geliyor. Son olarak Norveç’te yakın zamanda kullanılmaya başlanan yeni trafik levhası merak uyandırdı.

Uygulamaya giren yeni trafik levhası, mavi zemin üzerine beyaz otomobil simgesi, yanındaki sayı ve “+” işareti ile dikkat çekiyor.

Otoyollarda konumlanan bu yeni tabelanın ne anlama geldiği ise sürücüler tarafından merak ediliyor. Bakın otoyollarda konumlanan bu yeni tabela ne anlama geliyormuş...

TAŞINABİLECEK YOLCU SAYISINI BELİRTİYOR

Norveç’te uygulamaya giren yeni levhanın üzerindeki sayı, sürücü dahil araçta bulunması gereken en az yolcu sayısını ifade ediyor.

Örneğin, “2+” ibaresi olan şeritlerde aracı kullanan kişiyle birlikte en az iki yolcu bulunması zorunlu hale geliyor. Bu uygulama, trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevreye yayılan zararlı emisyonları minimuma indirmek amacıyla başlatıldı.

Belirlenen yolcu sayısına uymadan bu şeritlere giren sürücüler, yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Bu ihlalin cezası 5.500 Norveç kronu, yani yaklaşık 23 bin grivna olarak açıklandı. Ancak otobüsler, taksiler ve elektrikli araçlar bu kuraldan muaf tutuluyor.