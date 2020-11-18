Şuşa'da Ermenilerden geriye çelik başlıklar kaldı

Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Şuşa kentinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu ise Ermenistan'ın işgal ettiği Şuşa'yı 28 yıl sonra geri aldı.

Cephede hezimete uğrayan Ermenistan, çekilme anlaşmasını imzalayarak Azerbaycan'ın zaferini kabul etti.

ERMENİLERİN ÇELİK BAŞLIKLARI

Masum insanları zorla topraklarından eden Ermenilere, Şuşa şehri mezar oldu.

Bölgede temizlik çalışması yapan Azerbaycan askerlerinin topladıkları çelik başlıklar ise dikkat çekti.

Devriye atan Rusların karşılaştığı Ermeni cesetleri