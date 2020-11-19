Dolar
7.5577
-2.0515%
Euro
8.9552
-2.1311%
Altın
1861.82
-0.4539%
Borsa
1315.4
1.5972%
G. Altın
454.845
-2.0005%
Bitcoin
134139.59
-1.8326%
EXEN Coin
12.31
-0.08%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazetecinin şaşkınlığı

    Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret eden Rus gazeteci, Azerbaycan kontrol noktasında dalgalanan Türk bayrağını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 15:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazetecinin şaşkınlığı

    Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa şehrindeki Azerbaycan kontrol noktasında Azerbaycan bayrağının yanında asılı Türk bayrağını gören Rus gazeteci, paylaştığı videoda şaşkına döndü

    "TÜRKİYE'NİN BURADAKİ VARLIĞINI SAKLAMIYORLAR"

    Rus gazeteci, "Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar" dedi.

    Rus gazeteci, "Arkamda Azerbaycan karakolunu ve bayrağını görüyorsunuz. Ama yukarıda Şuşa yazılan yerde Türk bayrağı var. Onlar Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazetecinin şaşkınlığı- İZLE

    ŞUŞA'DA 28 YIL SONRA EZAN SES, DUYULDU

    Şuşa şehri, 8 Kasım'da Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, yaptığı açıklamada, "8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günüdür. Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa'da dalgalanıyor. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" ifadelerini kullanmıştı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir