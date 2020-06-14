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    Suud, Kanuni'nin adını taşıyan sokağın adını değişti

    Suudi Arabistan yönetimi, Kanuni Sultan Süleyman'ın ismini taşıyan sokağın tabelasını yere atıp basına servis etti.
    • AA
    • 14.06.2020 - 01:45
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    Suud, Kanuni'nin adını taşıyan sokağın adını değişti

    Suudi Arabistan yönetimi, Osmanlı ve Türk değerlerine karşı saygısız tutumlarına bir yenisini daha ekledi.

    KANUNİ'NİN ADINI KALDIRDILAR

    Ülkenin başkenti Riyad'da, Osmanlı İmparatorluğu'nun en kudretli padişahlarından biri olan Kanuni Sultan Süleyman'ın ismini taşıyan bir sokağın adını değişti.

    TABELAYI YERE ATIP MEDYAYA SERVİS ETTİLER

    Suud yönetimi, bu değişikle yetinmeyerek aynı zamanda, sökülen tabelayı saygısızca yere atıp, o görüntüleri de ülke medyasına servis etti.

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