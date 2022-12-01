Suudi Arabistan doğalgaz rezervlerine iki yeni saha daha ekledi

Suudi Arabistan doğalgaz rezervlerine iki yeni saha daha ekledi

Suudi Arabistan'ın 2 yeni doğalgaz sahası keşfetmesinin ardından gözler, dünyadaki en fazla doğalgaz ve petrol rezervi sahip ülkelere çevrildi.

Dünya genelinde elektrik üretimi ve ısınmada kullanılan kaynakların başında doğalgaz geliyor.

Dünyanın bilinen en fazla doğalgaz rezervine sahip ülkesi ise Rusya. Küresel toplam doğalgaz rezervinin yaklaşık yüzde 24’ü Rusya’nın elinde.

İlk sırada olan Rusya, doğalgaz rezervlerinin 48.9 trilyon metreküplük bölümünü elinde bulunduruyor.

Rezervin en büyüğüne sahip olan ülke, son olarak doğalgaz ihracatından 35 milyar euro gelir elde etti.

Doğalgaz rezervinde Rusya zirvede

Rusya'nın ardından rezerv büyüklüğünde İran, 34 trilyon metreküp rezervi ve dünyadaki yüzde 16.4 payı ile doğalgaz piyasasının ikinci önemli aktörü.

İran'ın ardından ise Katar, 23.8 trilyon metreküp ve dünyadaki yüzde 11.5 payı ile doğalgaz piyasasında önemli bir diğer ülke.

Suudiler, 8 bin 438 trilyon metreküplük doğalgazı ellerinde bulunduruyor

Bu 3 lider ülkenin ardından Türkmenistan ve ABD gelirken Suudi Arabistan da doğalgaz alanında lider ülkelerden biri olma yolunda ilerliyor.

Suudiler, 8 bin 438 trilyon metreküplük doğalgazı ellerinde bulundururken, yüzde 4,08'lik bir paya sahip.

2 yeni doğalgaz sahası keşfettiler

Son olarak Suudi Arabistan haber ajansında yer alan haberde, keşfedilen iki petrol sahasının alışılmadık bir şekilde ülkenin doğu bölgesinde olduğu aktarıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Ekonomi Bakanı Abdulaziz, Saudi Aramco'nun yeni keşiflerinin ülke stratejilerine önemli katkı sunacağını belirterek, bu yeni keşiflerin Krallığın doğalgaz rezervlerini güçlendireceğini vurguladı.

Abdulaziz, ülkenin doğusunda yapılan ilk keşfin, el-Hufuf kentine 142 km uzaklıktaki Gavvar petrol sahasının güneyinde yer aldığını aktardı.

Petrolden 247 milyar dolar gelir elde ettiler

Ekonomi Bakanı Abdulaziz, diğer keşfin ise Zahran kentinin 230 km güneyinde bulunduğunu bildirdi.

Ülkede petrolden bu yıl gelirler 849 milyar riyalden (226 milyar dolar) yaklaşık yüzde 10'luk artışla 930 milyar riyale (247 milyar dolar) yükseldi.

Petrolde Venezuela ve Suudiler en büyük pay sahibi

Bir diğer enerji kaynağı olan petroldeki rezerv durumu da merak konusu oldu.

En fazla petrol rezervlerine sahip olan ülkelerin sıralamasına baktığımızda, ilk sırada 303.8 milyar varil ve dünyadaki yüzde 17 payı ile Venezuela gelmektedir.

Venezuela'nın ardından 258.6 milyar varil ve yüzde 14.5 payı ile ikinci sırada Suudi Arabistan yer alırken, 170.3 milyar varil ve yüzde 11.7 payı ile Kanada üçüncü sırada bulunuyor.