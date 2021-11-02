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    Suudi Arabistan: Filistin devleti, İsrail ile normalleşmenin ön şartıdır

    Riyad'dan yapılan açıklamada, İsrail ile normal ilişkiler konusunda bağımsız Filistin devleti şartı ortaya konuldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 10:33
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    Suudi Arabistan: Filistin devleti, İsrail ile normalleşmenin ön şartıdır

    Suudi Arabistan'ın, İsrail ile normalleşeceği şeklindeki söylentiler, son günlerde sıklıkla konuşuluyor.

    Riyad yönetimi, Tel Aviv ile normalleşmeye ilişkin şartını açıkladı.

    RİYAD'IN İSRAİL'E SUNDUĞU ŞART FİLİSTİN DEVLETİ

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud, Filistin devletinin kurulmasının, Krallığın İsrail ile bağlarını normalleştirmesinin ön koşulu olduğunu kaydetti.

    Al-Hadath televizyonuna konuşan Al-Saud, Filistin devletinin başkentinin Doğu Kudüs olması gerektiğini söyledi.

    "ENİNDE SONUNDA NORMALLEŞECEĞİZ"

    Suud bakan, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde geçen yıl yaptığı açıklamada, İsrail ile normalleşmenin "eninde sonunda gerçekleşeceğini" dile getirmişti.

    Suudi Arabistan: Filistin devleti, İsrail ile normalleşmenin ön şartıdır #1

    ABD İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA TEMAS

    Middle East Monitor'un haberine göre, Al-Saud, "Ama aynı zamanda bir Filistin devletine ve bir Filistin ve İsrail barış planına ihtiyacımız var." diye konuşmuştu.

    Bu arada İsrail basını, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin konuyu Suudi Arabistan ile görüştüğünü yazdı.

    SELMAN İLE SULLIVAN NORMALLEŞMEYİ GÖRÜŞTÜ

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, geçen ay Riyad'a yaptığı ziyarette Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile normalleşmeyi ele aldığı kaydedildi.

    Selman, görünüşe göre İsrail ile ilişkileri normalleştirme önerisini reddetmedi, ancak bunun için gerekli adımları sıraladı.

    Bunlar arasında Washington ve Riyad arasındaki ilişkilerde iyileşme talebi ortaya konuldu.

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