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    Suudi Arabistan: Hac ve umre yasağı sürecek

    Suudi Arabistan: Hac ve umre yasağı sürecek

    Suudi Arabistan yönetimi, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının koronavirüs salgını nedeniyle süreceğini açıkladı.
    • AA
    • 29.05.2020 - 02:15
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    Suudi Arabistan: Hac ve umre yasağı sürecek

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının halihazırdaki şartlar altında devam edeceği ve söz konusu kararın yetkili merciler tarafından salgın süresince verilecek tavsiyelere göre periyodik olarak gözden geçirileceği belirtildi.

    2 AŞAMALI NORMALLEŞME PLANI AÇIKLANMIŞTI

    Suudi Arabistan yönetimi, dün Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak Mekke'de "iki aşamalı normalleşme planı" uygulanacağını açıklamıştı.

    Buna göre 3 hafta süreceği kaydedilen ilk aşamada, Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00-15.00 arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarılmıştı.

    Son verilere göre, Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 441'e, vaka sayısı 80 bin 185'e, iyileşenlerin sayısı ise 54 bin 553'e ulaştı.

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