Suudi Arabistan için 'kişisel ziyaret vizesi' geliyor Suudi Arabistan vatandaşlarının Müslüman arkadaşları artık "kişisel ziyaret vizesi" alarak ülkeye giriş yapabilecek. Ülke, bu yöntemle turizmini geliştirmeyi amaçlıyor.

AA

Ekonomisini petrol üzerine kuran Suudi Arabistan, şimdi sanayi ve turizme yöneldi.

Suudi Arabistan, 2030 itibarıyla yıllık ziyaretçi sayısını 100 milyona çıkarmayı ve bu sektörde bir milyon kişiye istihdam oluşturmayı hedefli ile kararlar alıyor.

Bu kararlardan birine göre, Suudi Arabistanlılar, "kişisel ziyaret vizesiyle" arkadaşlarını ülkelerine davet edilebilecek.

Bu yolla kişisel ziyaret vizesi alan Müslümanlar da umre ibadeti ve Mescid-i Nebevi ziyareti yapabilecek.

Ayrıca bu vizeyi alanlar, Suudi Arabistan'daki tüm şehirlere ve tarihi bölgelere seyahat edebilecek.

Hac ve Umre Bakanlığı duyurdu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Vize başvurusu için davet almak yeterli

Açıklamaya göre, davet alan Müslümanlar, "kişisel ziyaret vizesi" başvurusunda bulunabilecek.

Bu kapsamda kişisel ziyaret vizesi başvuruları doğrudan veya internet üzerinden yapılabilecek, tek giriş ya da çoklu giriş için vize alınabilecek.

Tek giriş vizesi 90 gün geçerli

Tek giriş vizesi 90 gün, çoklu giriş vizesi bir yıl geçerli olurken, çoklu giriş vizesine sahip kişi de ülkede en fazla 90 gün kalabilecek.

Başlangıç tarihi ve vize ücretleri açıklanmadı

Açıklamada uygulamanın başlangıç tarihi ve vize ücretlerine dair bilgiye yer verilmedi.

Ülkedeki tarihi ve kültürel alanlar ziyarete açık

Suudi Arabistan, 2030 vizyonu çerçevesinde 2016 yılında turizmi geliştirmek amacıyla ülkedeki tarihi ve kültürel alanları ziyarete açmıştı.